МИД Украины возобновит оказание консульских услуг мужчинам | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 20:49 МИД Украины возобновит оказание консульских услуг мужчинам РИА «Новости»

Читать 360 в

МИД Украины с 18 мая возобновит оказание консульских услуг уехавшим за границу мужчинам. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В документе отметили, что речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет.

Реклама

Теперь они снова смогут подать заявку на оказание консульских услуг. Однако при этом их обязали предъявить документы воинского учета в бумажном или электронном виде.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает набирать в ряды ВСУ преступников, отбывающих наказание в тюрьмах.

Также стало известно, что Минэкономики Украины отменило указ о предоставлении брони от мобилизации для курьеров и букмекеров — им придется идти служить в украинскую армию.