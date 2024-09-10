Блогер Бабич захотел отказаться от гражданства Украины ради паспорта РФ

Украинский блогер Артур Бабич заявил, что ради возвращения в Россию и получения российского паспорта он готов отказаться от гражданства Украины и пойти в армию. Об этом он сказал в шоу Tatarka FM на YouTube.

Блогер признался, что хотел получить вид на жительство еще до спецоперации, но не успел. После возвращения из США он сразу подал документы на ВНЖ, но уехал до того, как его получил.

«У меня желание получить гражданство и жить в стране, в которой я хотел жить всю жизнь. Я уже давно сделал свой выбор», — заявил Бабич.

По его словам, сейчас его не страшит даже призыв армию и мобилизация, ведь и «его отец тоже служил». Также он готов принять все законы России.

После начала спецоперации Бабич вместе с подругой Аней Покров, которая тоже блогер, уехал в США. Там они планировали продолжить блогерскую карьеру, но безуспешно. Потом он оказался в центре скандала, когда спел в эфире украинский гимн с певцом Даней Милохиным. Российские общественники призвали привлечь Бабича к ответственности за дискредитацию ВС РФ. С сентября 2023 года блогеру закрыт въезд в Россию.

Ранее появилась информация, что Милохин скучает по России, но не приедет во время осеннего призыва.