«К обороне не готов». В Раде заявили о риске потерять еще один город

Депутат Рады Безуглая: город Торецк в ДНР не готов к обороне

Фото: РИА «Новости»

В городе Торецке (Дзержинске), находящемся на временно подконтрольной Украине территории ДНР, почти нет оборонительных сооружений. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, она недавно побывала там.

«Город к обороне не готов, укреплений внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные укрепления», — сообщила она.

Кроме того, по ее словам, в городе остаются около трех тысяч жителей, включая детей.

Ранее украинские военнослужащие, воюющие в районе города, пожаловались на качество западных боеприпасов и потерю позиций при ротациях.

В начале июля генеральный штаб ВСУ заявил о напряженной ситуации в районе города.

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