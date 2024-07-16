Украинские военные в районе Торецка в ДНР пожаловались на качество западных боеприпасов, уступающих по эффективности советским аналогам, а также на потерю позиций в ходе ротаций. Об этом сообщил телеканал LCI.

«Эти западные снаряды калибра 152 миллиметра только что прибыли на фронт и на удивление менее эффективные, чем аналоги советской разработки», — сослался телеканал на слова военных ВСУ.

По словам одного из бойцов ВСУ, во время одного из выстрелов в стволе застряла гильза снаряда, чего раньше обычно не было. В целом вооружение из пакетов западной помощи произведено из менее качественных материалов.

Еще одна проблема — нехватка личного состава ВСУ, так как молодые люди не хотят отправляться на фронт. Если говорить о ротациях, то после прихода новых подразделений украинские войска уже лишились ряда позиций. Как пояснил командир батареи 32-й бригады ВСУ Александр, пополнение не знает хорошо регион и не всегда обладает информацией для выполнения боевых задач, чем противник и пользуется.

Ранее украинское Минобороны сообщило о передаче армии списанных для утилизации боеприпасов.