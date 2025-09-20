Ющенко назвал Украину «лучшим бронежилетом Европы» и призвал «идти на Москву»

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Украина является «лучшим бронежилетом Европы», чем любая национальная армия, и что даже союзники признают ее роль в защите континента. В интервью украинскому Youtube-каналу «Апостроф TV» он призвал «идти на Москву».

«На Москву. На Москву! Москву, да, уточню. Сегодня легче всего об этом говорить: ни один человек в мире, ни одна нация, ни одно государство не может чувствовать себя в безопасности, пока существует московский режим», — заявил политик.

По словам Ющенко, сегодня по-разному трактуется понятие победы: кто-то предлагает остановиться на нынешней линии фронта, кто-то — на границах 1991 года. Однако сам он считает такие варианты лишь «оставят самую большую проблему детям».

Экс-президент подчеркнул, что настоящая победа должна означать устранение угрозы, исходящей из Москвы.

Ранее экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам 1991 или 2022 годов.