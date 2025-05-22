«Не надейтесь на чудо». Залужный высказался о границах Украины 1991 года
Залужный усомнился, что Украина выйдет на границы 1991 или 2022 года
Украина не сможет выйти на границы 1991 или 2022 года. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, сообщил портал «РБК-Украина».
Залужный выступил онлайн на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире».
«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», — сказал он.
Залужный добавил, что сейчас у России имеются силы, средства и ресурсы, чтобы бить по украинской территории, а также предпринимать попытки отдельных наступательных действий.
В конце апреля Залужный заявил, что украинский конфликт зашел в «глухой угол» из-за развития технологий. Он пояснил, что, в частности, эффективность ракетных ударов снизилась из-за РЭБ.