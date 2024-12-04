Имеющий воинское звание сын Порошенко стал уклонистом

Сын бывшего президента Украины, лейтенант запаса Алексей Порошенко проигнорировал повестки и не явился в территориальный центр комплектования и соцподдержки. Из-за уклонения от воинской службы правоохранители объявили его в розыск, сообщила «Страна.ua».
По информации издания, военкомы вызывали Порошенко-младшего дважды — 4 сентября и 21 октября. Однако он ни разу не явился по повестке в ТЦК. В результате его объявили в розыск.
Ранее Порошенко-старший заявил, что примет участие в следующих президентских выборах на Украине. Он призвал принять страну в НАТО, чтобы завершить противостояние с Россией и предотвратить ядерный конфликт.
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