Имущество сына Порошенко арестовали в России

Судебные приставы наложили арест на имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея в России. Об этом свидетельствует информация в банке данных исполнительных производств ФССП РФ.

Согласно этой информации, исполнительное производство завели в январе 2024 года. Производством в отношении Порошенко-младшего занимается особый отдел, это главное межрегиональное управление службы.

Ранее суд в Липецкой области передал в пользу России долю Петра Порошенко на фабрике Roshen в регионе. По политико-экономическим соображениям корпорация оставила фабрику в Липецке еще в 2017 году.

Roshen — один из крупнейших производителей шоколадных и кондитерских изделий. Решение суда вступило в законную силу немедленно, обжаловать его можно было в апелляционном порядке.