Завершить украинский конфликт можно при помощи одной подписи, заявил бывший президент Петр Порошенко. По его словам, для этого Украина должна вступить в НАТО.

Порошенко процитировала пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Мы можем выиграть <…> с одной лишь подписью. И это подпись под приглашением Украины в НАТО», — отметил бывший украинский лидер.

Он добавил, что завершить конфликт можно «без единого выстрела». По мнению Порошенко, в случае потенциального вступления в Североатлантический альянс мир избежит «ядерной катастрофы».

Бывший президент объяснил, что руководству блока нужно поступить с Украиной как когда-то с ФРГ — принять в состав, не учитывая мнения России (тогда СССР).