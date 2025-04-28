«Хорошая работа». Украина признала причастность к убийству генерала Москалика

В Раде признали причастность украинских спецслужб к убийству генерала Москалика

К теракту, в результате которого погиб генерал-лейтенант Генштаба ВС России Ярослав Москалик, причастна Украина. Об этом в интервью телеканалу «Украинская правда» заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко.

«Я доволен. Это хорошая работа наших спецслужб», — сказал он.

Кроме того, украинский чиновник добавил, что даже при условии прекращения боевых действий, спецслужбы Украины продолжат эту «работу».

«Думаю, если даже мы дойдем до приостановки огня, работа спецслужб только начнется. <… > И это будет задание в ближайшие 10-30 лет», — заключил Костенко.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля в результате взрыва в его автомобиле Volkswagen Golf. Трагедия произошла возле подъезда жилого дома, где жил военнослужащий.

Исполнителем теракта стал гражданин Украины. На допросе мужчина полностью признал свою вину и сообщил, что его завербовали сотрудники СБУ за денежное вознаграждение. За преступление ему пообещали заплатить 18 тысяч долларов.