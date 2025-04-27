СК назвал обещанную сумму вознаграждения исполнителю убийства Москалика

Украинские спецслужбы оценили организацию теракта для убийства заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в 18 тысяч долларов. Как сообщила пресс-служба СК , такую сумму кураторы пообещали обвиняемому Игнату Кузину.

В ходе допроса он рассказал, что действовал по указанию куратора из СБУ, который приказал ему в 2023 году переехать в Россию, а после следить за Москаликом и собирать о нем необходимые сведения.

В ноябре прошлого года для Кузина сняли квартиру в доме генерал-лейтенанта, чтобы он наблюдал за передвижениями высокопоставленного офицера. В феврале исполнитель убийства купил автомобиль Volkswagen Golf, который месяц простоял около подъезда.

Только в марте Кузин получил координаты тайника с бомбой, которую заложил в заднюю дверцу автомобиля. Взрывное устройство привели в действие кураторы, находившиеся на территории Украины. Детонации Кузин дожидаться не стал и сбежал за два дня до взрыва.

Исполнителя убийства задержали в минувшую субботу, 26 апреля. В ходе расследования криминалисты переквалифицировали дело с убийства на террористический акт. Кузин полностью признал свою вину и дал показания, пообещав подтвердить свои слова.

Следователи направили в суд ходатайство об аресте обвиняемого. Сотрудники ФСБ и МВД устанавливают возможных сообщников Кузина.