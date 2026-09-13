Власти Греции выставили Украине жесткое условие для передачи ракет Patriot: не атаковать свои танкеры, которые находятся в российских портах. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua», с таким заявлением выступил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

Он подчеркнул, что Киев отверг выставленный Грецией ультиматум.

«Нам не будут выдвигать условия. Либо вы передаете их, либо утилизируете, разбираете на запчасти, делайте из них кулоны и носите на шее», — заявил Горбенко.

О том, что украинские военные остались без снарядов для зенитно-ракетных комплексов Patriot, известно с начала августа. Журналисты телеканала CNN заявили, что американские установки противоракетной обороны стоят без дела уже давно.

Украинский лидер Владимир Зеленский регулярно жаловался на нехватку ракет Patriot в условиях усиления массированных ударов со стороны российских военных.

На этой неделе Еврокомиссия разрешила киевскому режиму использовать 6,1 миллиарда евро на закупку новых снарядов. Но сложность оказалась в том, что в мире возник дефицит ракет Patriot из-за развернувшихся боевых действий на Ближнем Востоке.