Главком ВСУ Сырский не сможет навестить больного отца в России

Главком ВСУ Александр Сырский не сможет навестить болеющего отца, так как его задержат при пересечении границы России. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

Ранее брат главкома Олег Сырский сообщил, что отец находится при смерти и просил их больше не беспокоить.

В июле Александр Сырский отправил отца на лечение в московскую клинику. Пенсионер страдал заболеванием головного мозга и в родном Владимире ему не смогли помочь.

Накануне появилась информация, что 86-летний Станислав Сырский пошел на поправку и его могут выписать уже в конце августа. После терапии отец главкома ВСУ передвигается на коляске, но его самочувствие значительно улучшилось.

Александра Сырского объявили в розыск в мае 2023 года, это означает, что он не сможет приехать в Россию, его задержат при пересечении границы.