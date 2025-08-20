Отец Сырского пошел на поправку после лечения в Москве

Московские врачи спасли от смерти отца главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, 86-летний Станислав пошел на поправку. Его выпишут из больницы уже в конце августа.

После терапии отец украинского главкома передвигается на коляске, но его самочувствие значительно улучшилось. Ежедневно Станислав посещает реабилитационные занятия. После выписки отец Сырского уедет с женой в родной Владимир.

Станислав попал в московскую клинику в июне с заболеванием головного мозга, которое обострилось из-за коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась в СМИ в конце июля. Дорогостоящее лечение в столице России оплатил сам Александр Сырский.