Московские врачи спасли от смерти отца главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, 86-летний Станислав пошел на поправку. Его выпишут из больницы уже в конце августа.
После терапии отец украинского главкома передвигается на коляске, но его самочувствие значительно улучшилось. Ежедневно Станислав посещает реабилитационные занятия. После выписки отец Сырского уедет с женой в родной Владимир.
Станислав попал в московскую клинику в июне с заболеванием головного мозга, которое обострилось из-за коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась в СМИ в конце июля. Дорогостоящее лечение в столице России оплатил сам Александр Сырский.
Электроснабжение в Запорожской области полностью восстановили после атаки ВСУ
Появились кадры с пострадавшими от упавшего дерева в Новосибирске
Хищения на фортификациях позволили ВСУ занять часть Курской области
Секретная служба США начала подготовку к саммиту Путина, Трампа и Зеленского
В ЕС готовят новые санкции на случай отказа Путина от трехсторонней встречи
Отец Сырского пошел на поправку после лечения в Москве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте