Главком ВСУ Сырский отправил отца на лечение в московскую клинику

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отправил родителей в Москву на лечение. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Украинский генерал возобновил общение с родственниками после новости о тяжелом состоянии отца. С апреля 2025 года 86-летний Станислав борется с заболеванием головного мозга, обострившимся после перенесенного COVID-19.

Изначально пенсионер лечился во Владимире, где жила семья Сырских. Однако местные врачи не смогли помочь Станиславу. Тогда главком ВСУ отправил родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию. Отец генерала восстанавливается в отдельной плате — там он живет вместе с супругой, которая сопровождает его.

«Месяц лечения отца главкому ВСУ обошелся в один миллион рублей — примерно столько он и перевел в Россию», — отметили авторы поста.

В последние годы Сырский прекратил отношения с семьей из-за спецопераций и разных позиций. Родственники главкома занимают пророссийскую позицию, они регулярно участвовали в шествии «Бессмертного полка».

В феврале 2024 года приемный сын Сырского Иван пришел в генконсульство России в Сиднее и поздравил россиян с освобождением Авдеевки.