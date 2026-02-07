Генерацию электроэнергии остановили на подконтрольных Киеву АЭС

Все атомные электростанции на территории Украины прекратили производство электроэнергии. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Все АЭС <… > были вынужденно разгружены», — сказали в компании.

«Укрэнерго» сообщило о поломке ключевых высоковольтных подстанций, которые передавали электроэнергию от АЭС. В результате генерация была прекращена.

В энергосистеме Украины значительно вырос дефицит мощности, что привело к увеличению продолжительности почасовых отключений электроэнергии по всей стране.

В конце января вся Украина осталась без электричества. После масштабной системной аварии в энергосистеме в Киеве без отопления еще осталось около 1000 жилых домов. Местные жители вышли на массовый протест и перекрыли Харьковское шоссе из-за длительного отсутствия электричества.