Владимир Зеленский теряет доверие украинцев из-за насильственной мобилизации и произвола сотрудников ТЦК. Такое заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала .

«Украинское командование просто посылает людей на смерть. Я имею в виду, что люди видят это, и у них появляются вопросы к власти. К примеру: зачем мы это делаем? Почему мы еще здесь? Где Зеленский и почему он не в окопе?» — сказал он.

По словам эксперта, многие украинцы не понимают, почему Зеленский отправляет на фронт все больше молодых людей вместо сотрудников ТЦК.

«Почему Вы не берете таких героев и храбрецов, как эти ребята? Почему не отправляете их на смерть, как остальных?» — задал вопрос Дэвис.

В интернете можно найти множество видео, на которых представители украинских военкоматов силой забирают мужчин в микроавтобусы. На этих записях видно, как военкомы применяют к задержанным физическую силу, иногда даже избивают их.

В то же время мужчины призывного возраста на Украине всячески избегают призыва. Они нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в своих домах и стараются не выходить на улицу.

Вопрос мобилизации остается острым в украинских Telegram-каналах, которые смело критикуют действия властей. Журналисты прямо называют происходящее террором на ежедневной основе. Ранее жители Одессы устроили драку с сотрудниками ТЦК на рынке «7-й километр». Негодующая из-за тотальной мобилизации толпа перевернула принадлежащий военкомату автобус.