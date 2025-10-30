Жители Одессы избили сотрудников ТЦК и опрокинули автобус

Жители Одессы устроили драку с сотрудниками ТЦК на рынке «7-й километр». Об этом сообщило местное издание «Страна».

Оно отметило, что негодующая из-за тотальной мобилизации толпа перевернула принадлежащий военкомату автобус.

На опубликованных изданием кадрах видно, как жители окружили группу мужчин в армейском камуфляже. Рядом с ними находился опрокинутый автобус. Почему между сотрудниками ТЦК и мужчинами началась драка, издание не уточнило.

Ранее депутат Верховной рады Руслан Горбенко призвал объединить базу «Резерв+» с налоговой и реестром избирателей, чтобы увеличить число выписываемых повесток. Он добавил, что многие годные к призыву украинцы разными способами уклоняются от службы: уезжают за границу или получают липовые справки об инвалидности.

Он также предложил набрать новых сотрудников ТЦК за счет демобилизованных военных.