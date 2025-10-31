Сегодня 14:20 «Партизанщина начнется. Оружия в стране много»: как на Украине разгорается война с ТЦК 0 0 0 Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Украинское общество

Тема насильственной мобилизации продолжает оставаться одной из самых острых для украинских Telegram- каналов, которые не боятся критиковать действия властей. Журналисты прямо называют происходящее террором на ежедневной основе. И население все чаще пытается противостоять этому. Только за октябрь стало известно как минимум о 10 случаях жестких столкновений с сотрудниками ТЦК.

Побоище на рынке в Одессе На днях массовая драка между местными жителями и тэцэкашниками произошла в Одессе на рынке «7-й километр». Военкомы прибыли туда, чтобы вылавливать мужчин прямо среди торговых рядов, но не тут-то было. На этот раз люди не стали прятаться, а дали отпор. Причем дрались не женщины, как это часто бывает. А потенциальные новобранцы. Итог: перевернутый автобус ТЦК, выбитые двери и бегство военкомов с рынка. Видео побоища до сих обсуждают в соцсетях. По оценкам местных каналов, случившееся уже стало закономерностью. Людей хватают без повесток на улицах и остановках, избивают, приковывают наручниками, бросают в автобусы под предлогом военного положения. И в таких условиях единственным инструментом защиты становится только противостояние толпы.

Фото: РИА «Новости»

Чем дальше — тем больше украинцев начинают это осознавать. И следом за Одессой, по прогнозам самих местных жителей, вполне может последовать Николаев, Луцк, Киев и другие города. На Банковой при этом, судя по всему, не осознают, что ситуация с беспредельной мобилизацией реально выходит из-под контроля. Свежий пример — стрельба в ТЦК в Кременчуге, где насильно мобилизованный мужчина при оформлении документов выхватил пистолет и прострелил ноги военкомам на медкомиссии. «Партизанщина начнется. Оружия в стране много. Про рост СЗЧ (речь о дезертирах — прим. ред.) мы вообще молчим, он летит со скоростью звука. Уже более 300 тысяч дезертиров и скоро их будет миллион», — предупреждает местный канал «Легитимный».

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Случаи столкновений с ТЦК в октябре Одним из факторов ужесточения «могилизации» считают решение Киева позволить выехать из страны молодым людям в возрасте 18-22 лет. Итог: всего за месяц из республики сбежали около 100 тысяч парней. Логика, видимо, у властей была такая: кто хотел уехал, кто не хотел — добро пожаловать в ВСУ, загребаем всех. Российский военкор Александр Коц, отслеживающий ситуацию, называет происходящее необъявленной войной с ТЦК. Внутренней войной Украины.

«Киев, и так столкнувшийся с острой нехваткой живой силы, лихорадочно пытается восполнить потери на фронте свежим пушечным мясом. ТЦК-шники все чаще вступают в открытое противостояние с местным населением, а видео из тыловых украинских городов все больше напоминают сводки с фронта», — констатирует журналист. Только в течение этого месяца произошло более 10 крупных столкновений. Два из них — уже упомянутые выше случаи в Одессе и Кременчуге.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Другой пример — из Киева. Там полицейские и сотрудники ТЦК скрутили местного жителя и заковали в наручники. Отбивать его бросились женщины, одна из которых ударила полицейского по голове. Ее задержали и дальнейшая судьба пока неизвестна. В Луцке тэцэкашники на своих бусах буквально окружили двор, чтобы поймать молодого человека. Он не успел забежать в подъезд. При этом многие были не в военной форме, никто не представлялся, полиции также не было, отметил Коц. Во Львове курьера упаковали в автомобиль ТЦК прямо с велосипедом. В Днепропетровске местные устроили потасовку с военкомами, когда один из жителей начал снимать попытку отлова мужчина на телефон. За это на него набросились и попытались отобрать смартфон, но окружающие дали отпор.

Фото: РИА «Новости»

В Ровно мужчину пытались отбить от ТЦК его родственницы. В Харькове спасаться из рук тэцэкашников горожанину помогли прохожие. В Виннице обычным делом стали облавы на водителей маршруток — несколько человек выволокли прямо из-за руля. В Тернополе против женщин, которые пытались не дать насильно мобилизовать мужчину, применили газ и силу. В Харьковской области целых семь экипажей полиции и сотрудники ТЦК попытались задержать молодого человека. В противостояние с ними тоже вступили прохожие. «Украинские власти, при этом, делают вид, что ничего не происходит. На днях глава информационного комитета Рады Потураев на голубом глазу заявил, что „почти все“ видео принудительной мобилизации на Украине — фейки, созданные с помощью ИИ», — поразился Коц. По мнению журналиста, при таком отношении к людям не стоит удивляться, когда военкомов просто начнут убивать.