«Газа нет». Украине предрекли зимой гуманитарную катастрофу

Из-за неурожая и отсутствия газа украинцев ожидает тяжелая зима. Политолог, советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил об этом на своем YouTube-канале .

Он напомнил, что до конца лета остался всего один месяц, скоро пойдут дожди. Высокопоставленные функционеры киевского режима, по мнению Соскина, переждут холода и голод в других странах, а рядовые украинцы столкнутся с серьезными проблемами.

«Мертвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая. <…> Что тогда будете делать? Кушать нечего будет. Газовые хранилища пустые, газа нет, электричества не будет», — сказал политолог.

Саранча уничтожила треть посевов на юге Украины, аграрии пожаловались на огромные стаи вредителей. Госпродпотребслужба обвинила в нашествии насекомых Россию.