Соскин: из-за нашествия саранчи на Украине может наступить голод

Нашествие египетской саранчи угрожает Украине продовольственным кризисом уже этой зимой. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала .

Соскин сообщил, что Запорожье и Запорожская область полностью поражены роями саранчи. Он подчеркнул, что это может привести к серьезным проблемам с продовольствием.

«Жрать нечего будет, я вам рассказывал, что к зиме может быть голод в Украине, поэтому не расслабляйтесь», — предупредил экс-чиновник.

Бывший помощник президента провел параллель с библейскими казнями Египта. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский таким образом расплачивается за ошибки своего правления.

Соскин акцентировал внимание на символичности ситуации для Украины и повторил свой прогноз о возможном голоде в зимний период.

Ранее Соскин высказал мнение, что действия украинских властей направлены на ожесточение общества, ситуация может дойти до гражданской войны.