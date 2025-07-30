Новая угроза нависла над сельским хозяйством Украины

Подсолнуху и другим сельскохозяйственным культурам в южных регионах Украины угрожает масштабное нашествие саранчи. Вредители уже уничтожили до трети посевов, сообщило агентство Reuters .

Аграрии рассказали, что военные действия не позволяют использовать традиционные методы борьбы с саранчой, способной за считаные дни уничтожить огромные площади посевов.

Вредители размножаются на необрабатываемых землях и укромных местах вдоль рек, поэтому контролировать их в примыкающих к передовой районах стало практически невозможно, отметили специалисты.

«Мы видели большую стаю саранчи, на следующий день появилась целая пехота, которая съела все, что висело низко», — пожаловался житель села Кушугум Запорожской области Олег Толматов.

Также ситуацию осложняют аномальная жара и отсутствие естественных врагов саранчи — птиц, которые избегают зоны конфликта.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину причиной паралича сельского хозяйства ЕС.