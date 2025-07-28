Россию обвинили в запуске саранчи на Украину

В массовом нашествии саранчи на Украину виновата Россия. Об этом заявил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский в интервью Latifundist.

«Нашествие саранчи — следствие экоцида России против Украины. Да и не только против республики, но и против всего мира», — сказал он.

По словам Чайковского, с 2022 по 2025 годы наибольшее количество вредителей зафиксировали именно в регионах, где проходили активные боевые действия. По его мнению, это якобы доказывает целенаправленное воздействие на экосистему.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за нашествия египетской саранчи этой зимой Украина может столкнуться с продовольственным кризисом. Он отметил, что рои саранчи больше всего атаковали Запорожье и Запорожскую область.