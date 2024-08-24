«Это не пророчество». Зеленский пригрозил России в День независимости Украины

Зеленский начал обращение в День независимости Украины с угроз России

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Владимир Зеленский начал обращение в День независимости Украины с угроз России. Видео с выступлением опубликовали на YouTube-канале офиса главы государства.

Украинцы «всегда возвращают долги», заявил Зеленский.

«И тот, кто желал нашей земле горя, получит его у себя дома с процентами. Это не пророчество», — отметил он.

В День независимости Украины в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда. Он поприветствовал и обнял Зеленского. Главы государств открыли в украинской столице аллею в честь лидеров, которые посетили страну во время конфликта.

До этого Киев посещал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он встретился с украинским президентом и обсудил с ним вопрос урегулирования конфликта.

Посольство России в США в День независимости Украины напомнило, что вместо демократии страна оказалась на иждивении лживых «партнеров». Украинская история стала наглядным примером упущенных возможностей, заявили дипломаты.

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