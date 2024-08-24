Пример упущенных возможностей. Украина вместо демократии получила зависимость от США

Посольство России: Украина впала в зависимость от США вместо демократии

Фото: Unsplash

Украина вместо демократии получила полную зависимость от Соединенных Штатов. Страна стала милитаризованной и авторитарной, сообщили в пресс-службе посольства России в США по случаю Дня независимости Украины.

Вместо процветающего государства украинцы получили страну, погрязшую в русофобии, беззаконии и коррупции. Украина находится на иждивении лицемерных и лживых «союзников», использующих население страны как пушечное мясо в борьбе с Россией.

«Современная украинская история стала наглядным примером упущенных возможностей и неправильно расставленных приоритетов», — подчеркнули дипломаты.

Они пожелали украинцам прозреть и осознать тот факт, что их государство идет по пути полной ликвидации из-за слепого обслуживания западных интересов.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший ранее заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон вынудил президента Украины Владимира Зеленского разорвать мирное соглашение, которое тот якобы подписал с Россией. По словам американского политика, это произошло в 2022 году.

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