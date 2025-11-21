США выдвинули Украине ультиматум по мирному урегулированию

США прекратят поставки оружия на Украину и обмен разведывательными данными, если Владимир Зеленский не подпишет американский мирный план до 27 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters .

По некоторым данным, план предусматривает 28 пунктов, в том числе передачу Донбасса под контроль России, ограничение численности ВСУ и полный отказ Украины от вступления в НАТО.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия не получала никаких мирных планов, но остается готовой к диалогу.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что киевскому режиму стоит задуматься о возвращении за стол переговоров как можно скорее, пока не стало поздно. Он отметил, что российские войска наступают и пространства для маневра у Владимира Зеленского становится все меньше.