Экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение

Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявили обвинение в рамках дела о коррупции в энергетике, раньше он проходил в статусе свидетеля. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Галущенко вручили подозрение. До этого он имел статус свидетеля», — написал он.

«Украинская правда» в воскресенье написала, что правоохранители задержали Галущенко при попытке выехать из страны, его сняли с поезда. Представители Национального антикоррупционного бюро Украины уточнили, что Галущенко фигурирует в расследовании по делу «Мидас».

До этого главу ведомства отстранили от должности на фоне коррупционного скандала. Его связывают с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого в ноябре 2025 года объявили в розыск.

Ранее НАБУ предъявило обвинения экс-замглаве офиса Зеленского Ростиславу Шурме.