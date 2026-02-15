Экс-министра энергетики Украины Галущенко задержали при попытке покинуть страну
Правоохранительные органы Украины задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко при попытке пересечь границу. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник.
По данным издания, экс-чиновника сняли с поезда. Пограничникам дали запрос от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры — ведомства просили информировать их в случае попытки Галущенко пересечь границу.
В НАБУ подтвердили задержание бывшего министра в рамках дела «Мидас».
Ранее его отстранили от должности в связи с коррупционным скандалом. Галущенко проходит по делу, связанному с предпринимателем Тимуром Миндичем, которого в ноябре прошлого года объявили в розыск.
На этой неделе в доме главы группы, которая ведет дело Миндича, нашли аппаратуру для записи и прослушивания разговоров. Сейчас НАБУ проводит расследование.