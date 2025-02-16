Число жертв теракта у кафе в Николаеве выросло

Трое украинских военных погибли при взрыве у кафе в Николаеве

При взрыве возле кафе в Николаеве на юге Украины погибли трое военнослужащих. О росте числа жертв сообщил Центр противоминной деятельности страны.

В организации уточнили имена погибших — Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык. Представители Центра назвали случившееся жестоким террористическим актом.

По информации Life, взрыв устроила смертница. Он прогремел после того, как женщина подошла к группе военных с хозяйственной сумкой в руках. Таким образом она отомстила украинской армии за гибель сына, которого принудительно призвали на службу.

Ранее украинца приговорили к 10 годам колонии за подготовку теракта в Херсонской области. Следствие установило, что 23-летний житель Горностаевки собирался с помощью боевой гранаты и двух тротиловых шашек подорвать российских военнослужащих.