Украинца приговорили к десяти годам колонии за подготовку теракта в Херсонской области

Жителя Херсонской области с украинским гражданством приговорили к десяти годам колонии за подготовку теракта. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе УФСБ России по Южному военному округу.

По данным ведомства, 23-летний гражданин Украины, житель поселка Горностаевка, планировал с помощью боевой гранаты РГН и двух тротиловых шашек взорвать военнослужащих России, которые дислоцируются в регионе.

Теракт предотвратили силовики. Южный окружной военный суд признал мужчину виновным по статьям о попытке преступления, терроризме и незаконном обращении со взрывчатыми материалами. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и десяти лет лишения свободы, два из которых он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее боевиков ВСУ приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы за вторжение на Курщину. Военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александра Манько и Юрия Радченко признали виновными в совершении терактов в Курской области.