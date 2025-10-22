Черкасскую область Украины атаковали «Кинжалы»

В Черкасской области Украины зафиксировали удары «Кинжалов». Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По данным журналистов, под удар попал город Канев.

До этого стало известно о мощном пожаре на ТЭЦ-5 в Киеве после ночной атаки российских сил. По данным очевидцев, огонь со станции видно из разных районов города. Также зафиксировали прилет российских ракет по ТЭЦ-6. Администрация украинской столицы подтвердила новости о пожаре.

Ранее появилась информация, что в Полтавской и Сумской областях страны ввели аварийные отключения электричества. Кроме того, в этих регионах всю ночь были удары по объектам энергетики.

Украинский нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в государстве постоянно выбивают электрику. Защитить энергетические объекты от ударов нет возможности, потому что защиту попросту не построили.