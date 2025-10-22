ТЭЦ-5 полыхает в Киеве после ночной атаки ВС России

Сегодня ночью в Киеве после ракетного удара ВС России начался сильный пожар на ТЭЦ-5. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«В Киеве пылает ТЭЦ-5 после удара, новые ракеты атакуют столицу Украины», — сообщили журналисты.

Как рассказали очевидцы, огонь видно из разных районов города. Также военкоры сообщили, что взрывы в Киеве продолжаются. По неуточненной информации, зафиксировали третий прилет ракет, вероятно, по ТЭЦ-6. Администрация города подтвердила факт возгорания в Голосеевском районе, где находится станция.

Ранее стало известно, что в Полтавской и Сумской областях Украины ввели аварийные отключения электричества. Также там всю ночь были удары по объектам энергетики.

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что на Украине все время выбивают электрику. Защиты объектов нет, потому что ее попросту не построили.