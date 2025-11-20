Нежелание Зеленского отправить Ермака в отставку назвали началом конца

Безуглая: если Зеленский не уволит Ермака, это будет началом конца

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Бездействие Владимира Зеленского по вопросу увольнения главы офиса президента Андрея Ермака может стать началом конца. Об этом заявила депутат Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

Она упомянула предстоящую встречу Зеленского с парламентариями и его нежелание смещать Ермака с должности.

«Если президент попытается скрыться и не примет решения, это может стать началом конца. Без преувеличения. Атмосфера у нас внутри накалена до предела. Снаружи тоже», — заявила Безуглая.

Она объяснила, что ситуация обостряется из-за положения Украины на фронте, которое усугубили не принятые главой киевского режима решения, и усиления внешнего давления на Зеленского.

Гипотетическую отставку Ермака обсуждают уже вторую неделю. По имеющимся данным, глава офиса президента Украины недавно летал в Лондон для встречи с Валерием Залужным, но бывший главком ВСУ отказался от какого-либо разговора.

