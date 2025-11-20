Безуглая: если Зеленский не уволит Ермака, это будет началом конца

Бездействие Владимира Зеленского по вопросу увольнения главы офиса президента Андрея Ермака может стать началом конца. Об этом заявила депутат Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале .

Она упомянула предстоящую встречу Зеленского с парламентариями и его нежелание смещать Ермака с должности.

«Если президент попытается скрыться и не примет решения, это может стать началом конца. Без преувеличения. Атмосфера у нас внутри накалена до предела. Снаружи тоже», — заявила Безуглая.

Она объяснила, что ситуация обостряется из-за положения Украины на фронте, которое усугубили не принятые главой киевского режима решения, и усиления внешнего давления на Зеленского.

Гипотетическую отставку Ермака обсуждают уже вторую неделю. По имеющимся данным, глава офиса президента Украины недавно летал в Лондон для встречи с Валерием Залужным, но бывший главком ВСУ отказался от какого-либо разговора.