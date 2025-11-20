Стало известно о планах Зеленского уволить Арахамию из «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить Давида Арахамию с поста главы партии «Слуга народа». Об этом в Telegram-канале сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

«Сегодня в 20:00 состоится заседание фракции „Слуга народа“ при участии диктатора и узурпатора Владимира Зеленского. Как сообщают мои источники, там он инициирует увольнение Давида Арахамии с должности председателя фракции», — написал он.

Мосийчук добавил, что Андрей Ермак на данный момент сохраняет пост главы офиса президента Украины.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк также отмечал, что Зеленский оставит Ермака в должности и начнет ответную атаку на причастных к расследованию коррупционных схем бизнесмена Тимура Миндича.

Отставки Ермака и всего кабинета министров потребовали депутаты оппозиционных фракций «Голос» и «Европейская солидарность», а также присоединившаяся «Батькивщина».