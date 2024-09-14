Украина передаст России мирный план через третьи страны

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что власти передадут России план по мирному урегулированию конфликта через страны, которые имеют с ней «соответствующий диалог». Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Если РФ перестанет говорить на языке ультиматума и готова будет к обсуждению элементов такого плана или всего этого плана, то да, мы говорим о том, что на втором саммите могут быть представители России», — заявил чиновник.

Жовква добавил, что такой план уже готовится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует обсудить «мирный план» с американским лидером Джо Байденом, подчеркнув, что от решения последнего будет зависеть каждый его пункт. До этого украинский лидер сообщил, что никому не давал полномочий на переговоры с Россией.

На Западе ранее самым реалистичным планом по урегулированию конфликта на Украине назвали план президента РФ Владимира Путина.