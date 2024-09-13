Зеленский назвал условие реализации своего «мирного плана»

Реализация «мирного плана» Украины полностью зависит от решений, которые примет президент США Джо Байден. С таким заявлением на конференции «Ялтинская европейская стратегия» выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что намерен представить в США «понятный и откровенный план», в котором содержится много пунктов.

«Каждый пункт зависит от решения Байдена. Именно поэтому, я считаю, что это поможет», — привел заявление Зеленского сайт «РБК-Украина».

Украинский лидер заявил, что не может дать полную гарантию того, что реализация «мирного плана» остановит атаки со стороны России, но принятые меры сделают Украину сильнее.

Раскрыть детали Зеленский отказался под предлогом, что сначала план должен увидеть Байден.

Ранее президент Украины выступил с резкой критикой мирного плана, разработанного Китаем и Бразилией. В своем выступлении он назвал идеи деструктивными. Также политика возмутило то, что авторы инициативы не спросили его мнения о своих идеях.