Украина станет более уязвимой на будущих переговорах с Россией. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Следующий раунд Украина начнет в худшей позиции за счет ползущей потери территорий и людей и ухудшающейся конъюнктуры. При этом каждый раунд по положению на земле будет хуже предыдущего», — написал он.

Как заявил украинский парламентарий, пока президент Владимир Зеленский обвинял Россию в попытке сорвать переговоры, украинская сторона сама пыталась это сделать, прибегая к «прямым оскорблениям».

В пятницу в Стамбуле состоялись переговоры между представителями России и Украины. Встреча длилась почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, сообщил о планах провести масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000» с Киевом. По его словам, стороны обсудили перспективы прекращения огня и выразили свои позиции по этому вопросу.

Зеленскому же в Европе отвели роль саботажника мирных переговоров. После встречи украинский президент призвал ужесточить санкции против России.

Китайские СМИ, изучая результаты переговоров России и Украины в Стамбуле, заметили существенные различия в оценках итогов встречи между Москвой и Киевом. Они также обратили внимание на напряженность, которая проявилась в отсутствии рукопожатий и требовала использования переводчика для общения.