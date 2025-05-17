Владимир Зеленский после переговоров России и Украины в Стамбуле, завершившихся накануне во второй половине дня, призвал ужесточить санкции против России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Без более сильных санкций, без более сильного давления на Россию там не будут искать реальной дипломатии», — заявил он.

При этом Россия подчеркнула, что готова продолжать диалог с Украиной после недавней встречи.

«Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России», — написал Зеленский.

Китайские СМИ, оценивая итоги переговоров России и Украины в Стамбуле, заметили, что Москва и Киев по-разному смотрят на результаты встречи. Также они обратили внимание на напряженную и формальную обстановку: стороны не пожали друг другу руки и для общения пришлось использовать переводчика.

Испанская газета Público отметила, что Зеленский просчитался, когда решил устроить буффонаду вокруг переговоров с российской делегацией в Стамбуле. Поведение президента нашло отклик в странах Европы, но в России к его буффонаде отнеслись совершенно иначе.