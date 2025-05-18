Зеленскому в Европе отвели роль саботажника мирных переговоров

Европейские лидеры будут пытаться сорвать мирные переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта через президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление в соцсети Х сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Их единственный способ саботировать мирный процесс — через Зеленского, у которого есть место за столом переговоров», — написал аналитик.

Европу исключили из процесса переговоров из-за позиции лидеров Германии, Франции, Польши и Великобритании, нацеленной на продолжение войны, отметил Кошкович. Тем не менее они все равно будут пытаться повлиять на результат.

Зеленский после переговоров России и Украины в Стамбуле призвал ужесточить санкции против России. Украинский лидер заявил, что без более сильных санкций, без более сильного давления в России не будут искать «реальной дипломатии».