Бразильский наемник, служивший в ВСУ, погиб от жестокого обращения со стороны украинского командования. Причиной стало нарушение дисциплины и употребление алкоголя. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В результате издевательств за нарушение распорядка дня и употребление спиртного погиб наемник из Бразилии», — сказал источник.

Источник агентства отметил, что в подразделениях иностранных наемников Главного управления разведки Украины, работающих в Харьковской области, часто применяются пытки, избиения, имитация утопления и изнасилования.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что в зоне спецоперации на стороне Украины воевали около 20 тысяч наемников. Однако сейчас киевский режим любыми способами пытается скрыть это.

Украинские военные при отступлении срывают с убитых иностранных бойцов все опознавательные знаки и уничтожают их документы, рассказал командир отделения разведки с позывным Мокей. В феврале Генштаб ВСУ без огласки распустил интернациональный легион.