Украинское командование без широкой огласки расформировало интернациональный легион ВСУ. Служивших в нем иностранных наемников перераспределили в другие подразделения. Об этом сообщила французская газета Le Monde .

По данным издания, после роспуска структуры Генштаб ВСУ предложил бывшим легионерам подписать контракты с подразделениями, которые выполняют задачи на передовой.

«Украинский Генштаб предлагает легионерам вступить в штурмовые полки, которые выполняют самые опасные задания в рядах регулярной армии», — отметили авторы публикации.

Они подчеркнули, что это решение вызвало недоумение у части иностранцев.

Интернациональный легион создали 27 февраля 2022 года — через несколько дней после начала боевых действий, по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского. По словам журналистов, о роспуске легиона Генштаб ВСУ объявил 31 декабря 2025 года без особого акцента. При этом, 2-й батальон попытался оспорить решение и добился отсрочки до середины февраля. Однако личный состав этого батальона уже перевели в 253-й штурмовой полк 129-й бригады территориальной обороны.