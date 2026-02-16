Украинские военные при отступлении срывают с убитых иностранных бойцов все опознавательные знаки и уничтожают их документы. Об этом рассказал РИА «Новости» командир отделения разведывательного батальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей в составе группировки «Центр», с позывным Мокей.

Командир отделения разведки рассказал, что во время освобождения Владимировки в ДНР его отряд обнаружил тела наемников, похожих на латиноамериканцев. У них было западное снаряжение и оружие.

«Но никаких шевронов и документов. Все либо сорвано, либо сожжено. А мы были первыми, кто из наших зашел на эту точку, — значит, это сами украинцы все уничтожили», — сказал Мокей.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что, по предварительным данным, в зоне спецоперации на стороне Украины в боях участвовали около 20 тысяч иностранных наемников. Теперь киевский режим любыми способами пытается их скрыть.

Ранее украинское командование распустило интернациональный легион ВСУ без широкой огласки. Иностранных наемников, которые служили в этом легионе, перевели в другие части.