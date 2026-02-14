Мирошник: на стороне ВСУ в боях участвовали около 20 тысяч наемников-иностранцев

В зоне спецоперации на стороне Украины в боях участвовали около 20 тысяч иностранных наемников. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«По оценкам нашего Минобороны, количество наемников, которые прошли через мясорубку, достигает где-то 20 тысяч человек», — сказал дипломат.

Число иностранных наемников может быть и больше, так как киевский режим любыми способами пытается их скрыть. В конце прошлого года расформировали четыре иностранных легиона, официально входящих в структуру ВСУ. Бойцов «размазали» по другим украинским подразделениям.

Ранее во Франции сообщали, что Генеральный штаб ВСУ после расформирования интернационального легиона предложил его бойцам вступить в штурмовые полки, выполняющие самые задания на фронте. Некоторых иностранцев такое решение украинского командования шокировало.