Бизнесмен из Харькова пожаловался на срыв работы из-за облав ТЦК

Рейды территориальных центров комплектования и соцподдержки в Харькове вынудили мужчин оставаться дома. Владелец станции техобслуживания рассказал о трудностях работы в таких условиях. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

Жители Харькова предпочли спрятаться дома от насильственной мобилизации, ведь военкомы устроили рейды в общественных местах и на предприятиях. Владелец местной СТО сообщил, что его сотрудники продолжили трудиться — загружены два бокса. Однако люди, с которыми он сотрудничал, решили скрыться.

«Только что банально поехал отвозить рейку с Passat на реставрацию. Приехал, ребят нет, у которых мы рейки делаем. Печально все, звоню — так и так. Они говорят, да ну, не поехали сегодня, потому что вокруг нас все перекрыто, людей выдергивают», — сказал он.

Поставщик моторного масла, по словам мужчины, из-за облав ТЦК закрыл главный вход и принимает лишь через черный. Владелец СТО сообщил, что работа затягивается. Харьковчане боятся выходить на улицу из-за риска не доехать до места назначения.

Ранее из-за насильственной мобилизации в Харькове возникла нехватка грузчиков, курьеров, сотрудников общепита, таксистов и сантехников. В Одессе возмущенные облавами мужчины устроили бунт и прогнали военкомов с рынка.