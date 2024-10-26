Украинцы начали штурм военкомата в Одессе

Жители Одессы устроили бунт против сотрудников местного территориального центра комплектования (аналог военкоматов). Об этом сообщило издание «Страна.ua».
По информации источника, протест начался на рынке «Седьмой километр». Конфликт спровоцировало задержание нескольких одесситов военкомами. Местные жители потребовали отпустить мужчин. В результате работникам рынка удалось прогнать с торговых рядов сотрудников ТЦК.
На опубликованном видео можно увидеть, что люди активно протестуют против действий военкомов. В одном из роликов они попытались сломать ворота местного военкомата и взять его штурмом.
Два дня назад украинские военкомы перекрыли дорогу между областными центрами Винница и Хмельницкий. Они останавливали каждый автомобиль и требовали документы у мужчин призывного возраста.