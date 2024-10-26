Украинцы начали штурм военкомата в Одессе

Жители Одессы устроили бунт против сотрудников местного территориального центра комплектования (аналог военкоматов). Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

По информации источника, протест начался на рынке «Седьмой километр». Конфликт спровоцировало задержание нескольких одесситов военкомами. Местные жители потребовали отпустить мужчин. В результате работникам рынка удалось прогнать с торговых рядов сотрудников ТЦК.

На опубликованном видео можно увидеть, что люди активно протестуют против действий военкомов. В одном из роликов они попытались сломать ворота местного военкомата и взять его штурмом.

Два дня назад украинские военкомы перекрыли дорогу между областными центрами Винница и Хмельницкий. Они останавливали каждый автомобиль и требовали документы у мужчин призывного возраста.

Банки на Украине по запросам ТЦК начали блокировать счета уклонистов от мобилизации.