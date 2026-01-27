Азербайджан отправил Украине новую партию электрооборудования

Азербайджан передал Украине новую партию электрооборудования собственного производства в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщило государственное информагентство Azertag .

Оно также опубликовало фотографии фур с украинскими номерами (Закарпатская и Черновицкая области) на территории технопарка в Сумгаите.

До этого Украина уже неоднократно получала гуманитарные грузы из Азербайджана. В частности, в сентябре по распоряжению президента Ильхама Алиева республика передала более 50 типов кабелей высокого и низкого напряжения, генераторы разной мощности и трансформаторы на общую сумму в два миллиона долларов.

Кроме того, в рядах украинских ВВС заметили истребитель МиГ-29 в характерном азербайджанском камуфляже.