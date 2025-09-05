В Госдуме отреагировали на возможную передачу Азербайджаном истребителей Украине

Депутат Колесник: Россия разберется с попаданием МиГ-29 из Азербайджана в ВСУ

Россия намерена разобраться в обстоятельствах появления на Украине истребителя МиГ-29, ранее принадлежавшего Азербайджану. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» .

Поводом для обсуждения стало фото самолета ВСУ, окрашенного в камуфляж, характерный для Азербайджана.

Колесник отметил, что истребитель мог попасть на Украину разными путями и что дипломатические и компетентные структуры уже занимаются этим вопросом. По его словам, ситуация должна получить логическое завершение.

Ранее депутат Расим Мусабеков заявил, что Азербайджан готов перебросить ВСУ свои истребители МиГ-29 в случае продолжения атак на объекты SОСAR на территории Украины.