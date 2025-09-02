Украина получила новую партию гумпомощи от Азербайджана

Украина получила от Азербайджана новую партию гуманитарной помощи. В нее вошли электрокабели и генераторы, которые помогут поддержать энергетический сектор страны. Об этом сообщило украинское Минэнерго.

«На Украину прибыла гуманитарная помощь от Азербайджана для поддержки энергетического сектора», — отметили в министерстве.

По информации Минэнерго, груз из Баку включает более 50 типов кабелей высокого и низкого напряжения, генераторы разной мощности и трансформаторы.

Новый гуманитарный груз прибыл на Украину в рамках соглашения между Киевом и Баку о передаче энергетического оборудования для восстановления инфраструктуры страны.

В первой половине августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении двух миллионов долларов Министерству энергетики Украины для оказания помощи. Эти средства предназначались для закупки и доставки электрического оборудования, произведенного в Азербайджане.

Великобритания передала Украине более 60 тысяч снарядов и ракет за последние 50 дней. Об этом 1 сентября заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая в парламенте, сообщили «Известия».