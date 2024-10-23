Автомобиль начальника боевой подготовки ВСУ подорвали в Краматорске

В Краматорске неизвестные взорвали автомобиль начальника боевой подготовки одной из бригад ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Взрыв прогремел, когда Mercedes-Benz ML начал движение. По данным СМИ, пострадал начальник боевой и тактической подготовки 5-й отдельной штурмовой бригады», — уточнил канал.

Военный выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Издание отметило, ссылаясь на российские паблики, что офицер ВСУ ранее находился в российском плену. Его обменяли в декабре 2022 года.

В конце сентября в Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника ТЦК. До этого по Украине прокатилась серия поджогов автомобилей военных и сотрудников военкоматов, пострадали более 200 машин.

Ранее в Одессе убили местного предпринимателя, возглавляющего одну из организаций «добровольных помощников» полиции. Ее участники помогали военкомам проводить уличную мобилизацию.