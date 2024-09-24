Подростки подожгли дверь квартиры военкома в Одессе

Подозреваемых в поджоге входной двери квартиры сотрудника военного комиссариата подростков задержали в Одессе. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua» .

В ходе допроса молодые люди заявили, что планировали получить за поджег около 10 тысяч гривен (около 240 долларов). Заказчик вышел на подростков через мессенджер Telegram и предложил им сделку.

Авторы не уточнили точное количество участников поджога, но сообщили, что речь идет о 17-летних юношах.

Начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко в начале сентября сообщал, что по Украине прокатилась серия поджогов автомобилей военных и сотрудников военкоматов. По его словам, всего пострадали около 200 транспортных средств.

При этом более четверти случаев пришлось на несовершеннолетних, которых вербовали через мессенджеры и социальные сети, обещая вознаграждения в размере от 600 долларов до нескольких тысяч.

Шумейко добавил, что украинским военнослужащим и бойцам Национальной гвардии лучше отказаться от наклеек и других маркировок на машинах, так как они выдают военную принадлежность транспортных средств.